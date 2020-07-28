У румунському Карансебеші пройшов український художньо-літературний вечір

Вечір української літератури, організований Карашсеверінською філією Союзу українців Румунії (СУР), відбувся днями в місті Карансебеші.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Facebook.

«Карашсеверінська філія СУР провела у своєму осідку в місті Карансебеші український художньо-літературний вечір. У рамках культурного заходу були відзначені поети Іван Ковач, головний редактор газети «Вільне слово», родом із села Копачеле та композитор Іван Лібер, голова Карашсеверніської філії, теж з села Копачеле, але родом із Марамороського повіту», - йдеться у дописі.

Учасники заходу вшанували пам'ять українських поетів Юрія Павліша та Василя Баршая, синів села Копачеле, та письменника Івана Шмуляка з села Корнуцел, уродженця Мараморощини.

Під час заходу декламувалися вірші та читалися уривки з прозових творів згаданих вище письменників. Також були виконані кілька пісень на їхні вірші, музику для яких склав композитор Іван Лібер.

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У своїх промовах учасники заходу відзначили особливий внесок банатських письменників та культурних діячів у розвиток не лише української, а й румунської літератури та культури взагалі.

З цієї нагоди була влаштована виставка книг та періодичних видань СУР.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook