У Словаччині відбудеться Служба Божа українською мовою та фотовиставка про Шептицького

Українську громаду запрошують 2 серпня на Службу Божу українською мовою та фотовиставку до дня народження митрополита Андрея Шептицького.

Про це повідомляється на сторінці події в Facebook.

«Шановна громадо! 2 серпня 2020 року (неділя) о 12:00 год у церкві Святої Розалії окрес Ламач м. Братислава відбудеться Служба Божа українською мовою (за адресою: Kaplnka Svätej Rozálie, ul. Rozálska, 841 03 Lamač, Bratislava)», - йдеться в анонсі.

Як зазначається, Службу Божу відправить священник Української греко-католицької церкви.

До уваги вірян буде представлено фотовиставку «Посвячене життя», приурочену до 155-ї річниці від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, надану Львівським музеєм історії релігії.

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Фото: TASR - Renáta Minová