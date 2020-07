СКУ та Представництво України при ЄС запрошують до участі в дискусії про Мінський процес

Світовий конґрес українців (СКУ) та Представництво України при ЄС запрошують приєднатися 28 липня до панельної дискусії, під час якої говоритимуть про нові стратегії припинення російсько-української війни на сході України, реінтеграцію окупованих територій тощо.

на сторінці СКУ в Facebook.

«Запрошуємо долучатись до панельної дискусії про політичні й безпекові виклики Мінського мирного процесу та нормандського формату від Світового конґресу українців та Представництва України при ЄС. Мова піде про нові стратегії припинення війни, реінтеграцію тимчасово окупованих територій, ризики колапсу та ескалації, посилення впливу громадянського суспільства», - йдеться у повідомленні.

Початок дискусії о 15:00-16:00 CET/9am-10:30am ET.

Спікерами на заході, зокрема, виступатимуть віцепрем'єр-міністр - міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков; президент СКУ Павло Ґрод; заступник Генерального секретаря з політичних питань Європейської служби зовнішніх справ (EEAS), Енріке Мора Бенавенте; британський незалежний експерт з питань безпеки Джеймс Шерр.

Модератором буде посол Канади в Україні (2014 - 2019 рр.) Роман Ващук.

Реєстрація на захід за посиланням: https://bit.ly/2ZTHhfC.

Facebook-трансляція відбуватиметься тут: Mission of Ukraine to the EU.

Детальнішу інформацію можна знайти на Facebook-сторінці Представництв України при ЄС.

Укрінформ