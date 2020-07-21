Зеленський закликав Швейцарію долучитися до розвитку туристичної галузі України

Президент Володимир Зеленський переконаний, що досвід Швейцарії з розвитку туризму та інфраструктури може стати в пригоді Україні, а швейцарські інвестори могли б долучитися до розбудови української туристичної галузі.

Про це він заявив під час українсько-швейцарських перемовин у широкому складі, повідомляє пресслужба глави держави.

«Наша країна не надто відкрита світу як країна туристична. Швейцарія має бренд – крім країни якісної інфраструктури, ми всі знаємо великі гірськолижні курорти», – сказав Зеленський.

Президент переконаний, що Україна теж має гарні перспективи розвитку туристичної галузі. Він запросив швейцарських інвесторів до участі в цьому процесі.

«В України теж є потенціал, достатньо довгий туристичний сезон, країна велика, поруч сусіди, які з радістю приїжджають. Я хотів би, щоб ваші інвестори, ваш бізнес придивилися до вкладання в інфраструктуру, серед іншого туристичну», – зауважив він.

Зеленський також розповів швейцарським партнерам про велику приватизацію та концесію в Україні.

«Три порти виставлено на продаж, а три – на концесію», – додав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він також поінформував про розбудову інфраструктури країни. Зокрема, про розвиток за трьома напрямками – пасажирським, вантажним та інфраструктурним, масштабне будівництво й відновлення автомобільних доріг тощо.

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Зеленський також поінформував швейцарську сторону про останні ініціативи української влади щодо ситуації на Донбасі.

«Ми полегшили вступ до українських університетів усім дітям, які закінчують школи на окупованих територіях. Ми відбудували міст у Станиці Луганській, щоб швидка допомога могла туди проїхати, і зробили все, щоб на окуповану територію могла пройти місія Червоного Хреста», – сказав він.

Водночас Президент зазначив, що через відсутність доступу міжнародних організацій українська влада, на жаль, не знає реальної ситуації із захворюваністю на коронавірус на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський наголосив на необхідності вирішення питання гуманітарної допомоги українцям, що проживають в окупації, зокрема, Україна могла б долучитися до забезпечення їх апаратами ШВЛ.

«Треба, щоб та сторона приймала гуманітарну допомогу. Це питання життя», – підкреслив Зеленський.

Також глава держави акцентував увагу на необхідності продовження шляху реформ: «Без реформ Україна не зможе рухатися далі. Реформи дуже потрібні. Є плюси у молодої країни: багато зрушень, змін та реформ, щоб зробити країну новою та сучасною».

У свою чергу віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подякував за допомогу, яку швейцарська агенція надає у розвитку цифрової трансформації України.

«Майже десять мільйонів українців стали споживачами наших цифрових продуктів. Сьогодні ми запустили сервіси з реєстрації бізнесу – найшвидші у світі. І ці проєкти працюють завдяки вашій допомозі», – додав Федоров.

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Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга зі свого боку оцінила зусилля Президента Зеленського задля встановлення миру в Україні та зазначила, що “Володимир Зеленський доклав чимало зусиль для закінчення війни”.

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.