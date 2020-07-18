Криклій порадив українцям долучатися до внутрішнього туризму

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій радить українцям, які все ж таки хочуть подорожувати кудись цьогоріч, долучатися до внутрішнього туризму.

Про це він повідомив у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Починати необхідно з внутрішнього туризму, бо той масив країн, куди можна зараз подорожувати, він доволі обмежений. Ми постійно дивувалися, бо начебто вже домовилися з якоюсь країною, і вони на тиждень по два-три рази змінюють своє відношення, — чи вони в червону зону переходять, у них теж спалах епідемії Covid-19, вони зачиняють кордони і не приймають наших туристів… Необхідно використовувати офіційні сайти, де можна побачити інформацію, куди подорожувати, якщо громадяни вирішили подорожувати за кордон, але варто і сконцентруватися і подорожувати Україною", - повідомив міністр.

Читайте також: Криклій очікує відновлення докризових обсягів повітряного руху наприкінці 2022 року

За словами Криклія, наразі саме для цього робиться все у рамках проєкту "Велике будівництво", "і хочу сказати, що вже на понад 1000 км доріг укладено верхній прошарок асфальту, тобто, можна сказати, що дороги на 1000 км вже відремонтовані".

"Мова йде про те, що вже на 3700 км доріг вже ведуться роботи, і Укравтодор інформує, щоб ніхто не стояв у заторах, і не мав незручностей, щодо схем об’їзду тої чи іншої дороги, яка будується. Будуються дороги і в напрямку туристичних міст, як Бердянськ, у напрямку Херсонщини та Одещини… Великі амбітні плани, які ми реалізуємо. Загалом – понад 4 тисяч кілометрів доріг державного значення, і понад 2 тисячі кілометрів доріг місцевого значення. Неймовірний масштаб, ніколи за часів України такого не було. І це все саме для розвитку внутрішнього туризму", - уточнив він.

Як раніше повідомляло агентство, відновлення докризових обсягів повітряного руху в Україні очікується наприкінці 2022 року.