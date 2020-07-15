Підтримка культури і туризму: Зеленський вніс у Раду зміни до Податкового кодексу
Про це повідомляє Офіс президента України в Facebook.
"Законопроєкт сприятиме здешевленню виробництва та розповсюдження продукції у сфері культури, туризму та креативних індустрій. Це означає, що театральні вистави, концерти, виставки, кінофільми, екскурсії в україномовній версії стануть доступнішими як для виробників, так і для кінцевого споживача.Також цей закон надасть підтримку представникам сфери культури, туризму та креативних індустрій, сприятиме динамічному розвитку цих галузей", - йдеться у повідомленні.
Проєкт закону передбачає: звільнення від податку на прибуток підприємств та ПДФО культурних грантів, наданих для проєктів і програм у сфері культури, туризму та в секторі креативних індустрій; пільгову ставку ПДВ у розмірі 7% для більшої доступності театральних вистав та постановок, виступів мистецьких колективів, артистів, а також виставок, кінематографічних прем’єр, екскурсій у музеях та зоопарках, культурно-мистецьких заходів тощо.
Також передбачається зниження до 7% ПДВ на розповсюдження та показ фільмів, адаптованих в україномовній версії інклюзивного призначення, а також зі спеціальними українськими субтитрами; з 2023 до 2025 року – тимчасове звільнення від ПДВ послуг з розповсюдження та показу національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України та адаптованих в україномовній версії; звільнення від ПДВ ввезення в Україну товарів, що є національною кінематографічною спадщиною, та продовження до 2025 року звільнення від ПДВ операцій з постачання та виробництва національних фільмів.
Зазначається, що знижена ставка ПДВ для культурних і креативних індустрій для стимулювання попиту в цих галузях існує в багатьох країнах Європи та світу. У Франції, Іспанії та інших країнах Євросоюзу це дає додатковий поштовх розвитку культури, особливо в умовах кризи.