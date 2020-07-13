Ткаченко доповів Зеленському про дорожню карту для сфери туризму

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з міжнародними експертами сформувало дорожню карту, яка ляже в основу стратегії розвитку туризму та курортів, - розробити її доручив Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на нараді під головуванням Президента, передає пресслужба глави держави.

«Безумовно, є вже великий перелік доручень Президента, які стосуються тих чи інших напрямків, що входять у мою компетенцію. І для мене вкрай важливо, щоб ці доручення бездоганно та своєчасно виконувалися», – зазначив Володимир Зеленський.

Олександр Ткаченко деталізував стратегічне бачення розвитку туризму в Україні: «Стратегічними завданнями (дорожньої карти – ред.) є запровадження системи туристичної статистики, новий законопроєкт про туризм, який уже розроблено, вдосконалення системи управління галуззю, діджиталізація, створення реєстру суб’єктів туристичної діяльності».

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Міністр згадав і про ініціативу Президента «Туристичні магніти», яку активно розробляє кожна область.

«Зокрема – «Велике будівництво» самих «об’єктів тяжіння». Йдеться про музеї, театри, замки. Я думаю, що ця програма може не тільки об’єднати країну, а й слугувати, серед іншого, туристичній галузі», – зауважив Ткаченко.

Він нагадав, що 12 червня презентовано промокампанію #МандруйУкраїною. Спільно з Офісом Президента проведено два рекламно-інформаційні тури Одеською та Херсонською областями. І разом з обласними державними адміністраціями ведеться робота з формування туристичних маршрутів у регіонах. Також триває робота над створенням багатомовного порталу Visit Ukraine.

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Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд активно працює над питанням лібералізації візового режиму для туристів з Китаю та Індії. Президент наголосив, що лібералізацію треба провести якомога швидше.

Фото: Офіс Президента