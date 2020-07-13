На нараді у Президента обговорили підвищення пенсій у 2021 році

Міністр соціальної політики Марина Лазебна на нараді у Президента Володимира Зеленського розповіла про підготовку нових програм підвищення пенсій, які будуть реалізовані у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми зараз готуємо нові програми підвищення пенсій, які будуть реалізовані у 2021 році», – зазначила Лазебна.

Вона також поінформувала про реалізацію ініціативи Президента щодо підвищення пенсій людям, старшим за 80 років, та виплати 1 тис. грн громадянам, чия пенсія становить менше 5 тис. грн.

За словами міністра соцполітики, середній розмір пенсії в Україні нині становить 3400 гривень, що на 13% більше в порівнянні з попереднім роком.

Лазебна повідомила, що з Фонду боротьби з коронавірусом виділено 2,5 млрд грн на потреби Фонду соціального страхування. Страхові виплати вже отримали майже 5 тис. осіб, зокрема 1100 медпрацівників, які перебувають на самоізоляції, а також три родини медичних працівників, які загинули у боротьбі з COVID-19.

«Ефективна держава – це перш за все сувора виконавча дисципліна. Це не просто «поговорили й забули». Це виключно й тільки про справжнє виконання доручень», – наголосив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 березня у відеозверненні Президент анонсував доплату в тисячу гривень пенсіонерам, чия пенсія є меншою за 5 тисяч гривень.

Крім того, уряд 1 квітня прийняв постанову про підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році. Зокрема, було передбачено встановлення щомісячної виплати у розмірі до 500 гривень пенсіонерам, старшим за 80 років, чия пенсія не перевищує 9205 гривень.

Фото: Офіс Президента