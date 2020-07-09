Карантин скоротив відвідування Чорнобильської зони втричі

Карантин скоротив відвідування Чорнобильської зони втричі

Укрінформ
За перше півріччя 2020 року зону відчуження Чорнобильської АЕС відвідали 15,77 тис. осіб, торік за той самий період ця цифра становила майже 48,5 тис.

Про це повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження у Facebook

"З січня по червень 2020 року зону відчуження відвідало 15770 осіб. Це набагато менше, ніж у минулі роки того ж періоду, і пов'язано з введенням карантину. У цьому році з 18 березня по 1 червня зона відчуження була закрита для відвідування", – йдеться у повідомленні.

Для порівняння, торік станом на кінець червня зону відчуження відвідали майже 48,5 тис. туристів. Пік відвідування 2019-го припав на жовтень, коли за один місяць до зони приїхали понад 17 тис. осіб.

Читайте також: ДАЗВ спростило доступ туристів до Чорнобильської зони

У Державному агентстві з управління зоною відчуження  нагадали, що за останні роки відвідуваність Чорнобиля зростала у декілька разів. Наприклад, 2019 року в зоні відчуження побувало 124 тис. осіб. Найбільше туристів приїздили із-за кордону – майже 80%.

Як повідомлялося, цьогоріч до настання карантину прогнозувалося, що зону відчуження відвідають близько 200 тис. туристів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-