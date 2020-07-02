ДАЗВ спростило доступ туристів до Чорнобильської зони

ДАЗВ спростило доступ туристів до Чорнобильської зони

Укрінформ
Відтепер, щоб проводити туристичну діяльність на території Чорнобильської зони відчуження, не потрібно отримувати спеціальні дозволи.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України в Facebook.

"Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ – ред.) спростило процедуру для ведення туристичної діяльності. Зокрема, скасували необхідність отримання спеціальних дозволів", – йдеться в повідомленні.

Тепер для початку діяльності з надання туристичних послуг у Чорнобильській зоні достатньо укласти три договори. Зокрема, договір з ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» про надання послуг щодо підготовки програми перебування та організації відвідування зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення з пізнавальною метою.

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Також потрібен договір з ТОВ «РК Проект» на проведення індивідуального дозиметричного контролю зовнішнього опромінення відвідувачів під час перебування в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення.

Крім цього, необхідно укласти договір з ДСП «Екоцентр» про надання послуг з прямого радіаційно-дозиметричного контролю автотранспорту.

Як повідомлялося, торік Чорнобильську зону відвідали понад 100 тисяч осіб.

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