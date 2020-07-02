ДАЗВ спростило доступ туристів до Чорнобильської зони

Відтепер, щоб проводити туристичну діяльність на території Чорнобильської зони відчуження, не потрібно отримувати спеціальні дозволи.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України в Facebook.

"Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ – ред.) спростило процедуру для ведення туристичної діяльності. Зокрема, скасували необхідність отримання спеціальних дозволів", – йдеться в повідомленні.

Тепер для початку діяльності з надання туристичних послуг у Чорнобильській зоні достатньо укласти три договори. Зокрема, договір з ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» про надання послуг щодо підготовки програми перебування та організації відвідування зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення з пізнавальною метою.

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Також потрібен договір з ТОВ «РК Проект» на проведення індивідуального дозиметричного контролю зовнішнього опромінення відвідувачів під час перебування в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення.

Крім цього, необхідно укласти договір з ДСП «Екоцентр» про надання послуг з прямого радіаційно-дозиметричного контролю автотранспорту.

Як повідомлялося, торік Чорнобильську зону відвідали понад 100 тисяч осіб.