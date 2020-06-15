Чорнобильський заповідник хоче показати туристам побут поліщуків

Чорнобильський заповідник хоче показати туристам побут поліщуків

Укрінформ
У селі Оташів Іванківського району, що належить до Чорнобильської зони відчуження, планують створити музей-садибу. Тут представлять предмети побуту, знаряддя праці та інвентар, які поліщуки використовували у повсякденному житті.

Як повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник на своїй сторінці у Facebook, нова локація на території, де компактно проживало чимало самоселів, передбачена підписною угодою про співпрацю з ГО "Свободу не спинити".

"У разі успішної реалізації цієї ініціативи, музей-садиба може стати цікавим культурно-просвітницьким і туристичним об’єктом, який відкриє зону відчуження зі ще одного унікального боку – історичного. Така ідея виникла з огляду на те, що перед Чорнобильським заповідником стоять не лише природоохоронні, науково-дослідні чи еколого-просвітницькі завдання, а й водночас історико-культурні", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що територія заповідника до аварії на ЧАЕС була осередком прадавніх традицій та звичаїв Полісся, що частково збереглися завдяки поставарійним етнографічним експедиціям та певною мірою самоселам, які, попри евакуацію, повернулися у свої домівки ще наприкінці 80-х – на початку 90-х років минулого століття. Вони теж створили свій культурно-побутовий пласт, який заслуговує на вивчення, збереження й популяризацію.

Фото: Денис Вишневський

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