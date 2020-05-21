Лосенята-погорільці з Чорнобильської зони залишаться у харківському екопарку на рік

На рік залишаться на реабілітацію в харківському Центрі порятунку тварин ландшафтного парку "Фельдман Екопарк" двоє лосенят, які постраждали в результаті пожеж у Чорнобильській зоні.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор екопарку Віталій Ільченко.

"На рік залишаться в нашому центрі двоє лосенят, врятованих жителями Києва від вогню в лісах поблизу Чорнобиля. Налякані тварини, очевидно, відстали від стада лосів і самі вийшли до людей з лісу. Кияни, як вони розповіли, дізналися про наш Екопарк з соціальних мереж, зв'язалися з нами по "гарячій лінії", і ми забрали обох лосенят", - відзначив Ільченко.

Лосенята з Чорнобильської зони / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

За його словами, лосенята зовсім маленькі, ще без імен: "Коли ми їх забрали, їм було від сили п'ять днів, пуповина ще не відсохла. Зараз їм три тижні, вони живуть у карантинному вольєрі і харчуються козиним молоком, благо кози також є в екопарку. У лосенят хороший апетит, вони харчуються порціями не менше 6 разів на день і загалом випивають по 2 літри молока".

Через місяць, за словами Ільченка, їх почнуть годувати кашками, привчати до більш твердої їжі, а через кілька місяців випустять на підніжний корм, що зробить їх більш самостійними, незалежними від людей. "Нарешті, через рік, після закінчення реабілітації, ми вивеземо лосенят назад в чорнобильські ліси, в рідну для них зону", - пояснив Ільченко.

За його словами, до лосенятам відвідувачів ще не пускають, але після того, як з 11 травня карантин в Україні був пом'якшений, "Фельдман Екопарк" відкриє свої двері для гостей: "Правда, поки що дістатися сюди можна тільки на своєму транспорті, безкоштовні автобусні рейси відновимо лише на наступному етапі виходу з карантину. І ще: вхід на територію рекреації дозволений тільки в захисних масках, і відвідувачі повинні дотримуватися соціальної дистанції".

Як повідомляв Укрінформ, за час свого існування Центр порятунку диких, екзотичних і домашніх тварин "Добрий будинок Фельдман Екопарк" реабілітував понад 6 тис. диких тварин і знайшов нових господарів для 22 тис. домашніх вихованців. Проєкт реалізується під патронатом благодійного фонду народного депутата Олександра Фельдмана.

Всього в колекції екопарку - 5000 тварин 300 видів. Відвідування екопарку безкоштовне.