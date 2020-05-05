В екопарку під Харковом вивели на першу прогулянку ведмежат, які народилися цього року

Двох бурих ведмежат, які вперше народилися в ландшафтному парку "Фельдман Екопарк", що на околиці Харкова, вивели на першу прогулянку.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів завідувач сектору "Хижаки" екопарку Роман Суровцев.

"Ведмежата - це дві сестрички - народилися наприкінці зими, але тільки зараз, користуючись відсутністю відвідувачів через карантин, їх вивели на прогулянку. Широкій публіці їх покажуть після завершення карантину", - зазначив Суровцев.

За його словами, ведмежата пустотливі та потребують цілодобового догляду: "Відразу після народження мати-ведмедиця самостійно годувала їх, проте незабаром перестала, і ведмежат перевели на штучне вигодовування".

"Відтоді ведмежата знаходяться під нашим постійним доглядом. Вони здорові, ростуть швидко, їдять з апетитом: молочні продукти, включаючи сир, рибні добавки, фрукти, ягоди", - пояснив Суровцев.

За його словами, для ведмежат уже підготували окремий вольєр. А коли ведмежата підростуть, їх передадуть в один із зоопарків України, додав Суровцев.

Наразі в зооколекції екопарку налічується сім ведмедів: два гімалайські та п'ять бурих, включаючи новонароджених ведмежат.

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Як повідомляв раніше Укрінформ, 29 квітня в екопарку у чубатих дикобразів народилися два малюки. Мати вигодовує їх молоком, причому соски у їжатцевих знаходяться майже під пахвами. Через кілька місяців малюки отримають і рослинну їжу. Всього в колекції екопарку десять чубатих дикобразів і два деревні дикобрази.

Тоді ж у родині американських мініатюрних коней, які прибули до Харкова з Голландії кілька років тому, з'явився первісток. Лоша разом з мамою знаходиться на карантині, під наглядом ветеринарів і берейторів.