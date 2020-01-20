В екопарк під Харковом привезли нову зебру

У Фельдман Екопарк, розташований у Дергачівському районі за окружною дорогою Харкова, привезли зебру, попереднього смугастого вихованця після втечі так і не знайшли.

Про це інформує пресслужба екопарку.

«Поповнення – з Кишинівського зоопарку (Молдова) в рамках програми співпраці привезли молодого самця зебри на ім'я Мартін. Після карантину та адаптації його поселили разом із самицею Марті у просторому вольєрі «Африканська савана». Відтепер пара зебр живе по сусідству зі страусами, навпроти мешканців Австралії – кенгуру», - йдеться у повідомленні.

Познайомили зебр одразу після Нового року. Як розповіла заступник директора Фельдман Екопарку із зооветеринарних питань Валерія Іващенко, Мартін ще звикає до нового місця та зоокіперів.

Враховуючи попередній досвід, питанням безпеки та соціалізації новачка приділяється підвищена увага. Нагадаємо, що 18 серпня 2019 року, під час переведення з одного вольєра в іншій Фельдман Екопарк втік самець зебри на прізвисько Джуманджі. На жаль, тварину наразі не знайдено, її пошуки тривають. Зебру шукали навіть із допомогою тепловізора.

Фото: feldman-ecopark.com