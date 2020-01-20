В екопарк під Харковом привезли нову зебру

В екопарк під Харковом привезли нову зебру

Укрінформ
У Фельдман Екопарк, розташований у Дергачівському районі за окружною дорогою Харкова, привезли зебру, попереднього смугастого вихованця після втечі так і не знайшли.

Про це інформує пресслужба екопарку.

«Поповнення – з Кишинівського зоопарку (Молдова) в рамках програми співпраці привезли молодого самця зебри на ім'я Мартін. Після карантину та адаптації його поселили разом із самицею Марті у просторому вольєрі «Африканська савана». Відтепер пара зебр живе по сусідству зі страусами, навпроти мешканців Австралії – кенгуру», - йдеться у повідомленні.

Познайомили зебр одразу після Нового року. Як розповіла заступник директора Фельдман Екопарку із зооветеринарних питань Валерія Іващенко, Мартін ще звикає до нового місця та зоокіперів.

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Враховуючи попередній досвід, питанням безпеки та соціалізації новачка приділяється підвищена увага. Нагадаємо, що 18 серпня 2019 року, під час переведення з одного вольєра в іншій Фельдман Екопарк втік самець зебри на прізвисько Джуманджі. На жаль, тварину наразі не знайдено, її пошуки тривають. Зебру шукали навіть із допомогою тепловізора.

Фото: feldman-ecopark.com

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