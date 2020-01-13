Столітню черепаху, яка врятувала увесь свій вид, відпустять на волю

Столітній самець гігантської черепахи виду Chelonoidis hoodensis на ім’я Дієго, якого завдяки плодовитості називають рятівником свого виду, повернуть на рідний острів, де він не був 80 років.

Про це повідомили у Facebook національного парку Галапагос (Еквадор).

Вид Chelonoidis hoodensis відкрили у 60-х роках минулого століття на Галапагоських островах, але він складався лише з 14 черепах (12 самок та двоє самців) та був під загрозою зникнення. Вченим вдалося знайти у неволі ще одну черепаху цього виду — у зоопарку Сан-Дієго жив ще один самець.

Черепах перевезли на каліфорнійський острів Санта-Круз, де розпочали програму з порятунку виду. У підсумку Дієго зробив найбільший внесок — за понад 40 років з 15 черепах чисельність виду збільшилась до 2 тисяч особин.

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За словами науковців, щонайменше 40% усього потомства пішло від Дієго, тобто він є батьком близько 800 особин.

Тепер вже 100-річну черепаху повернуть на рідний острів Еспаньола, звідки його забрали під час наукової експедиції у першій половині 20-го століття. Приблизно після 80 років Дієго повернеться додому.