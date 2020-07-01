Одним рейсом в Європу і Азію: Стамбул чекає українських туристів

Після тривалого періоду пандемічних випробувань літо дарує нам сподівання на поступове повернення до звичного життя

І насамперед - до улюблених мандрів. Turkish Airlines з 1 липня відновлює польоти в Україну. Вже наступного місяця туристи матимуть змогу літати до Туреччини без самоізоляції та тестування, а лише з дотриманням необхідних вимог безпеки. Українцям знову стануть доступні перельоти до Стамбула з Києва, Одеси і Львова.

Щоб полегшити нашим читачам підготовку до майбутніх відвідин Туреччини, Укрінформ підготував огляд найцікавіших місць Стамбулу та інших цікавих міст цієї надзвичайно привабливої для туристів країни.

Стамбул — це органічне поєднання хай-теку і древніх пам’яток архітектурної та культурної спадщини, тут вас очікують античні міста, залишки мечетей, амфітеатрів, печерні будови та унікальні шедеври.

Близько 51,7 мільйонів мільйонів туристів відвідало країну у 2019 році. Із списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 18 знаходяться в Туреччині і ще майже 80 є кандидатами на включення до основного списку , але поки що перебувають в попередньому.

Стамбул і його історичні пам'ятки з 1985 року під номером 356 входять до основного списку ЮНЕСКО. Це місто з надзвичайною історією, місто ніби матеріалізувалося зі східних, але в той же самий час — це місто-порт з унікальним місцерозташуванням, місто поділене протокою Босфор на Європу та Азію. Це єдине місто в світі, що одночасно розташоване на двох материках одразу.

Стамбул — це пам’ятки історії та архітектури різних епох, що були створені і в часи Рима та Візантії, і в часи Османського правління. В історичній частині міста, що розташована на півострові та омита водами Мармурового моря та Золотого Рогу, компактно зосередилися майже всі основні пам’ятки. Оглянути їх усі не вдасться навіть за кілька днів, але палац Топкапи, храм Айя-Софії та Гранд Базар - ви мусите відвідати обов’язково.

Палац Топкапи був побудований за вказівкою султана Мехмеда ІІ в 1475-1478 роках.

Палац був офіційною резиденцією оттоманських султанів протягом майже 400 років. У 1924 палац Топкапи був перетворений Мустафою Кемалем Ататюрком на музей, і в 1985-му став об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Старого міста Стамбула.

Займаючи площу близько 70 тисяч квадратних метрів, Палац Топкапи збудований навколо чотирьох головних внутрішніх дворів. Це десятки павільйонів, садів, будівель, які колись забезпечували виконання великої кількості ключових політичних, адміністративних, освітніх, релігійних та житлових функцій для Османської імперії. Колись Палац розміщував університет, мечеть, Імперську Раду і державний Монетний двір, і вважається, що в ньому могли жити близько 4 тисяч чоловік одночасно.

На території Палацу знаходився Гарем султана. Це переплетення переходів, сходів, коридорів, невеличких внутрішніх двориків та безпосередньо кімнат.

Внутрішнє оздоблення стін Гарему виконане із різнокольорової кахлі, викладене мозаїкою та покрите позолотою. Для оформлення палацу використовувались високоякісні зразки турецької кахлів , в тому числі з міста Кютах’ї. Найкрасивішими кімнатами користувались султан, його мати, дружини та улюблені наложниці.

Поблизу території Палацу розташований Стамбульський археологічний музей, до якого також входять Музей Древнього сходу та Музей турецької кераміки, що налічує більше мільйона експонатів.

Вся територія Палацу — це прекрасний садово-парковий комплекс , з терасами, фонтанами, прохолодою та тінню.

Буквально минулого 2019 року в палаці Топкапи з'явився аудіогід українською мовою, про що ми писали.

Храм Айя-Софія розташований на кордоні кварталів - Султанахмет та Сіркеджи. Це місце, де найчастіше починають огляд пам’яток Стамбулу. Колись він був православним собором Святої Софії, за часів Османської імперії -мечеттю, зараз — музей, пам’ятник візантійського мистецтва.

У 1985 році разом з іншими пам'ятками історичного центру був включений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Храм Айя-Софія

Як свідчать легенди, храм був задуманий імператором Юстиніаном з метою залишити по собі славу на віки. Місце для побудови обрано напрочуд вдало - раніше тут була базиліка, зведена ще за часів Костянтина Великого. І коли Юстиніан почав зводити храм, обране місце одночасно вказувало на повагу до засновника міста і протиставляло новий величний храм попередній забудові Костянтина. При будівництві храму використовувались залишки багатьох монументальних споруд Греції, Риму, колони були завезені з храму Артеміди в Ефесі та зі святилища Аполлона з Баальбеку. Над входом в храм - раніше це були імператорські двері - знаходиться чудово збережена мозаїка. На ній зображена Богоматір з Ісусом, праворуч від неї - імператор Костянтин, який тримає в руках макет міста, ліворуч - імператор Юстиніан, у нього в руках - макет храму.

Гранд базар в Стамбулі – це особливе місце, один з найбільших критих базарів світу, що займає цілий квартал і складається з понад 60-ти вулиць. За день Гранд базар відвідує величезна кількість охочих, - місцеві називають цифру в близько чотириста тисяч чоловік!

Базар на цьому місці був ще з часів Візантійської імперії і ніколи не припиняв свою роботу, аж до сьогодення. На перший погляд, Гранд базар здається безкінечним лабіринтом, де можна швидко загубитися. Але це перше враження. Воно відступає, як тільки очі звикають до різноманіття товарів, що продаються тут. В Туреччині є вислів: “Якщо чогось немає на Гранд базарі - цього немає в світі”. Вибір продукції дійсно вражає. Тут можна знайти все, що душі завгодно, – дивовижне різноманіття розписного посуду та кераміки, килимів та тканин, музичні інструменти, вироби з бавовни та хустки ручної роботи, вироби зі шкіри, дерева, металу, сувеніри, антикваріат, від асортименту золотих та срібних прикрас може запаморочитися голова, а ще ж є смачні традиційні солодощі, зокрема, десятки видів рахат-лукуму. Ціни різняться на стільки, що поради навіть озвучувати немає сенсу. Деякі продавці традиційно починають з запаморочливої ціни, яку з легкістю ділять спочатку навпіл, а от коли закінчиться торг залежить скоріше від ентузіазму покупця.

Втім, всередині Гранд базару є не тільки торгові лавки та магазинчики. Тут розташовані мечеті, кафе, ресторани, житлові будиночки та навіть цвинтар. Безумовно, усім варто відвідати Гранд Базар - щоб опинитися в іншому світі, наповненому яскравих фарб, звуків, запахів, відчуттів .

Ще одна особливість Стамбулу – це будівництво в візантійський період близько шести десяти підземних та відкритих сховищ води. Одним з найбільших та добре збережених підземних водосховищ є Цистерна Базиліка. Будівництво Цистерни Базиліки “Йеребатан сарай”, що в перекладі з турецької означає “Підземний палац”) було розпочато ще за часів правління Костянтина, а закінчено через 200 років. Те, що його називають палацом, не є перебільшенням. Площа водосховища - більш як 10 тисяч квадратних метрів. Стелю підтримує цілий ліс колон - їх тут 336. Ємність сховища - близько вісімсот тисяч кубометрів води, це резерв питної води на випадок посухи або облоги міста. Вода сюди доставлялася водогонами або акведуками з джерел Белградського лісу, що за 19 км на північ від Стамбулу. Зараз води там майже немає, але в спекотний день туди дуже приємно спуститися.

Базиліка Цистерна (водосховище)

Це лише невелика частина туристичних принад цього древнього міста. І ми продовжимо розповіді про Туреччину в наступних матеріалах.

Фото: Укрінформ