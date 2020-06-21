Turkish Airlines з липня відновить польоти в Україну

АвіаКомпанія Turkish Airlines з 1 липня планує відновити польоти в Україну.

Про це йдеться на сайті Avianews.

Відповідно до розміщеної інформації компанія Turkish Airlines має намір літати зі Стамбула в Київ 10 разів на тиждень, в Одесу - сім разів на тиждень і у Львів - п'ять разів на тиждень. Польоти в Харків, Херсон і Запоріжжя наразі не плануються.

Як повідомляв раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій, з 1 липня туристи з України матимуть змогу літати до Туреччини без самоізоляції та тестування, а лише з дотриманням необхідних вимог безпеки.

За його словами, це підтвердив Надзвичайний та Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере під час зустрічі.

Водночас міністр зауважив, що у разі виявлення підвищеної температури під час температурного скринінгу подорожувальникам пропонуватиметься пройти тестування на COVID-19.

Читайте також: Wizz Air поновлює польоти з України

Як повідомляв Укрінформ, Україна з 15 червня почала здійснювати міжнародні рейси до низки країн.

Станом на ранок 21 червня у світі зареєстровано 8 922 073 випадки COVID-19, з них 466 817 - летальних, 4 743 658 людей одужали.