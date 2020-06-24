ЄБРР та ЄС розробили рекомендації для мінімізування наслідків кризи в українському туризмі

Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський Союз розробили низку заходів і рекомендацій для мінімізування наслідків кризи в туристичній галузі України, спричиненої пандемією COVID-19.

Про це повідомляється в пресрелізі, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Унаслідок кризи після пандемії коронавірусу представники всесвітньої галузі туризму й гостинності очікують, що понад мільярд туристів цьогоріч скасують заплановані подорожі, що спричинить падіння показників галузі на 80 відсотків, як порівняти з 2019 роком. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейський Союз об’єднали зусилля та розробили низку заходів і рекомендацій для мінімізування наслідків зазначеної кризи в туристичній галузі України, що суттєво постраждала від пандемії", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у звіті надано огляд заходів із мінімізування наслідків пандемії COVID-19, запропонованих українським органам влади, бізнесу та професійним асоціаціям. Документ також має низку рекомендацій щодо необхідних дій, виконання яких стане вектором для відновлення стану туризму в країні. Сюди належить антикризовий план на 2020 рік, перегляд Дорожньої карти, кампанія з підвищення інформованості, пропозицій щодо потреб у капіталовкладеннях, а також розроблення нових туристичних продуктів.

Звіт став оновленням попередньої версії Дорожньої карти розвитку туризму в Україні, опублікованої у листопаді 2019 року. Її головною метою було розкриття потенціалу національного сектора для його подальшого розвитку.

"Україна стала першою країною, в економіку якої інвестує ЄБРР, виконуючи систематичний аналіз стану сектору в цій галузі. Згідно з очікуваннями, отримані результати в Україні стануть основою для застосування аналогічного підходу в інших країнах", – зазначили в ЄБРР.

Як повідомлялося, експерти не виключають, що збитки світової туристичної галузі через пандемію коронавірусу за підсумками 2020 року можуть становити 1 трлн доларів.

Станом на 24 червня у світі зареєстровано 9 384 538 випадків коронавірусу, із них 480 430 летальних. Одужали 5 072 330 людей.