МЗС презентувало онлайн-карту для подорожувальників під час пандемії

Міністерство закордонних справ України підготувало інтерактивну онлайн-мапу подорожей світом для українців на час пандемії COVID-19.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу в понеділок, 22 червня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ця карта, по суті, є цифровою відповіддю на "коронавірусний" виклик. Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки у світі залишатимуться в дії обмеження, пов'язані з пандемією, будемо оновлювати, і кожен, хто планує подорож, зможе ознайомитися з відповідною інформацією", – сказав Кулеба.

Він поінформував, що новий онлайн-інструмент, розміщений за адресою tripadvisor.mfa.gov.ua, показуватиме режими в'їзду та транзиту в усіх країнах світу на основі оперативних і перевірених даних Міністерства закордонних справ України і закордонних дипломатичних установ.

Карта допоможе громадянам будь-де і будь-коли мати доступ до актуальної інформації про обмеження пересування та сполучення в інших країнах просто на екрані їхнього комп'ютера чи смартфона.

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Інформація щодо дозволу на в’їзд візуалізована на мапі світу різними кольорами: помаранчевим позначені країни, куди в’їзд громадянам України заборонено, жовтим – куди в’їзд можливий за наявності посвідки на проживання, зеленим – якщо обмежень на в’їзд немає.

Кулеба зауважив, що наразі карту запущено в тестовому режимі, і попросив із розумінням поставитися до можливих тимчасових проблем.

«Але ми працюватимемо над тим, щоб карта була завжди в доступі і завжди актуальною», – пообіцяв міністр.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 22 червня зареєстровано 9 046 215 випадків коронавірусу, з них 470 703 летальних. Одужали 4 838 359 осіб.

В Україні підтверджено 37 241 випадок COVID-19.