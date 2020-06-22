Дубай відкриється для туристів у липні

Найбільше місто в Об’єднаних Арабських Еміратах – Дубай – відкриється для іноземних туристів з 7 липня після послаблення карантину, введеного у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляється у пресрелізі місцевої влади.

"Дубай прийматиме туристів із 7 липня 2020 року. При собі необхідно буде мати документ, який підтверджуватиме нещодавній негативний тест на COVID-19, або треба буде пройти тест в аеропортах Дубаю", – йдеться в повідомленні.

У разі отримання позитивного результату на коронавірус туристи будуть поміщені на двотижневий карантин.

Зазначається, що авіакомпанії зможуть заборонити пасажирам заходити до літаків, якщо у мандрівників будуть видимі симптоми коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 червня у світі зареєстровано 9 046 215 випадків коронавірусу, зокрема 470 703 летальних та 4 838 359 одужання.