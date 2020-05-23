У Дубаї будують спеціальну зону для інтернет-магазинів
Укрінформ
Влада міста Дубай (Об’єднані Арабські Емірати) планує відкрити нову спеціальну зону для роздрібної торгівлі інтернет-магазинів.
Про це повідомляє CNN.
"Уряд Дубая готується відкрити нову зону вільної торгівлі для електронної комерції під назвою «Dubai Commercity», яка забезпечить базу для роздрібної торгівлі в інтернеті. Площа нового «міста» становитиме 2,1 мільйона квадратних метрів", - йдеться в повідомленні.
Ця зона за розміром буде як Центральний вокзал у Нью-Йорку.
Очікується, що перші будівлі відкриють у листопаді 2020-го, а повністю проєкт буде реалізований до 2023 року.