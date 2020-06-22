В Туреччині за порушення маскового режиму ввели великі штрафи

У Туреччині запроваджується великий грошовий штраф за порушення маскового режиму в рамках заходів з протидії новій коронавірусній інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Анадолу.

"Починаючи з понеділка, 22 червня кожен, хто порушить вимогу носити маску, виплачуватиме штраф у розмірі 900 лір (більш як 130 доларів США). Відповідне розпорядження в адміністрації губернаторів 81 провінції країни надіслано МВС Туреччини", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що до 22 червня всіх тих, хто не дотримувався режиму носіння масок, лише попереджають, а вже від завтра штрафуватимуть.

У 48 провінціях масковий режим має жорсткий характер і поширюється на всі сфери суспільного життя, тоді як у 33 провінціях маски обов'язкові лише в місцях громадського користування, в тому числі у торговельних центрах, на ринках, у ресторанах, кафе і перукарнях.

Станом на ранок 22 червня у світі зареєстровано 9 044 544 випадків COVID-19, з них 470 665 - летальних, 4 837 939 осіб одужали.