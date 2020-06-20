У Туреччині представили програму "Сертифікат безпечного туризму"

Туреччина запровадила програму "Сертифікат безпечного туризму", яка дає додаткові гарантії відпочивальниками, що туристичні об’єкти дотримуються стандартів безпеки для усунення ризиків інфікування коронавірусом на відпочинку.

Презентація програми відбувається в турецькій Анталії, інформує власний кореспондент Укрінформу.

"Туреччина під час пандемії стала зразком для наслідування для всього світу завдяки налагодженій системі охорони здоров’я та методам лікування. Запуск нашої програми сертифікації безпечного туризму ще більше свідчить про те, що Туреччина буде брати на себе передову роль у туристичному напрямку", – сказав під час презентації міністр культури і туризму Мехмет Ерсой.

Він наголосив на тому, що нова програма "Сертифікат безпечного туризму" гарантує, що туристи можуть насолоджуватися відпочинком у Туреччині безпечно, з дотриманням всіх гігієнічних норм та стандартів, почувати себе комфортно впродовж візиту до країни.

Мехмет Ерсой також навів статистичні дані щодо нинішньої епідеміологічній ситуації у найбільш популярних туристичних регіонах літнього відпочинку, як-от Анталія, Айдин та Мугла. Показник виявлення нових випадків інфікування за період з 4 до 18 червня у цих регіонах варіюється від максимум 9 до 0 нових випадків інфікування за добу, в середньому 2-4 випадки.

Презентація програми «Сертифікат безпечного туризму» в Анталії / Фото: Ольга Буднік, Укрінформ

У презентації, яка проходить в Анталії19-20 червня, беруть участь представники дипломатичного корпусу та ЗМІ з понад 50 країн світу.

Програма "Сертифікат безпечного туризму" містить 132 пункти у чотирьох основних розділах, що охоплюють здоров'я та безпеку пасажирів, охорону здоров'я та безпеку працівників, заходи безпеки, що вживаються та підтримується на об'єктах, та заходи безпеки, які вживають перевізники.

Із переліком об’єктів, що пройшли програму "Сертифікат безпечного туризму", можна ознайомитися на сайті Агентства з просування та розвитку туризму Туреччини (TGA).