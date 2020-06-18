Усі готелі Туреччини посилили вимоги до гігієни

Турецькі готелі, незалежно від того, чи беруть вони участь у програмі "Сертифікат безпечного туризму", підвищили гігієнічні вимоги до приймання туристів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав президент Асоціації туристичних агентств Туреччини Фіруз Багликая.

"Усі туристичні об’єкти Туреччини керуються гігієнічними нормами за будь-яких обставин та умов. Так було завжди – і до COVID-19, і надалі так буде. Через коронавірус, крім правил гігієни та соціального дистанціювання в місцях загального користування, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство культури і туризму визначили необхідні заходи, яких слід дотримуватися при розміщенні гостей, в момент реєстрації, під час прибирання кімнат, приймання їжі та напоїв, використання пляжів і басейнів. Серед них – постійне обстеження стану здоров’я персоналу. Ці правила обов’язкові", – зазначив Багликая.

За його словами, програма "Сертифікат безпечного туризму", яку було запроваджено, не є обов'язковою.

"Цю систему сертифікації готелі використовують за бажанням. Уже й так у повному обсязі вжито всіх профілактичних заходів. Гості, які відвідують нашу країну, можуть тут спокійно провести відпустку", – повідомив президент Асоціації туристичних агентств Туреччини.

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Багликая зауважив, що станом на 15 червня 117 готелів пройшли сертифікацію, 405 – ще в процесі аудиту. Якщо ці готелі відповідають усім вимогам, то також пройдуть сертифікацію. Очікується, що в майбутньому кількість готелів, які подаватимуть заявку на сертифікування, значно зросте.

Як відомо, 19-20 червня в Анталії відбудеться презентація Програми сертифікації безпечного туризму на прикладі кількох готелів, де забезпечено нові вимоги щодо відпочинку в період пандемії COVID-19.