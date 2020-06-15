Туреччина презентує програму безпечного туризму

Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой 19 червня в Анталії презентує Програму сертифікації безпечного туризму та покаже на прикладі кількох готелів нові умови відпочинку в період пандемії COVID-19.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Завдяки тому, що наша держава вжила суворих заходів на ранніх етапах (пандемії - ред.), ми успішно впоралася з цим періодом. Тепер ми готові розпочати туристичний сезон на узбережжях. Після відновлення з 1 червня внутрішніх рейсів, а з 10-го - міжнародних, Туреччина вітає гостей з-за кордону», - зазначається у запрошенні до участі в заході.

Презентація відбуватиметься в Анталії 19-21 червня, участь у ній візьмуть посли понад 40 країн, акредитованих у Туреччині, а також журналісти, у тому числі іноземні.

Як повідомлялося, сертифікацію готелів мінтуризму Туреччини анонсувало наприкінці квітня. Умовами одержання сертифікатів є дотримання вимог дезінфекції та санітарної обробки, соціального дистанціювання, перевірка стану здоров’я персоналу, забезпечення засобами індивідуального захисту, встановлення теплових камер та багато інших заходів.

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Документ, що визначає вимоги для проходження сертифікації складається зі 132 пунктів. У ньому є окремі розділи на кшталт «прибуття гостей у готель», «охорона», «їжа та напої», «фітнес-салони та СПА», «анімаційні салони», «басейни та пляжі», «доставка до готелів», «гострий стан та ізоляція» тощо. Отримання сертифікатів є добровільним, але ті, хто відмовиться від цієї процедури, не зможуть надавати послуги туристам.