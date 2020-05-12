В Анталії цьогоріч чекають на 5 мільйонів туристів

В Анталії цьогоріч чекають на 5 мільйонів туристів

Укрінформ
За найкращих сценаріїв, регіон Анталія – один із найпопулярніших туристичних напрямків Туреччини, на узбережжі Середземного моря – цьогоріч відвідає 5 млн туристів.

Такий прогноз зробив президент туристичної групи міської ради Анталії Реджеп Явуз, повідомляє Turizm News

"Якщо туризм в Анталії, який припинився через поширення коронавірусу, розпочнеться 15 червня, в найкращому випадку до кінця року може прибути 5 мільйонів туристів", - сказав Явуз.

Оскільки 14 червня буде знято заборону на подорожі у ФРН, він вважає, що перші закордонні туристи приїдуть з цієї країни.

"Мій прогноз, що подорожі почнуться всередині Німеччини, потім до сусідніх країн, а всередині літа – до країн Середземноморського регіону, зокрема, Греції та Туреччини. Якщо час шкільних канікул у Німеччині зміниться, жовтень-листопад може стати найвищим сезоном цього року… За попередніми розрахунками, з огляду на минулорічні показники, до кінця року очікується 1 млн туристів з Німеччини", – зауважив президент туристичної групи міської ради Анталії.

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За словами Явуза, половину від загальної очікуваної кількості можуть становити туристи з РФ – 2,5 млн. Разом із мандрівниками з ФРН, інших країн, зокрема Східної Європи, в Анталії й планують досягти показника 5 млн туристів.

Торік Туреччину відвідало майже 39,5 млн іноземних гостей, а доходи від туризму зросли на 12,3% – до 29,513 млрд доларів США.

Цьогоріч через пандемію коронавірусу  відкриття туристичного сезону, який в Туреччині планують на кінець травня, зокрема для внутрішнього туризму, передбачатиме отримання спеціальних сертифікатів на готелі, ресторани, транспортні засоби, музеї та визначні місця, аеропорти, магазини.

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