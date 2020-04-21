Турецькі готелі зобов’яжуть отримувати спеціальні сертифікати

Відкриття туристичного сезону, який в Туреччині планують на кінець травня, зокрема для внутрішнього туризму, передбачатиме отримання спеціальних сертифікатів на готелі, ресторани, транспортні засоби, музеї та визначні місця, аеропорти, магазини.

Про це повідомив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, інформує власний кореспондент Укрінформу.

"Ми розпочинаємо процес сертифікації, щоб встановити зони, вільні від коронавірусу… Це поступова робота, перший етап якої – розроблення міжнародно визнаної системи сертифікації", – сказав Мехмет Нурі Ерсой.

Умовами для отримання сертифікатів стануть дотримання вимог дезінфекції та санітарної обробки, дистанціювання, перевірки стану здоров’я персоналу, забезпечення засобами індивідуального захисту, встановлення теплових камер тощо. У готелях вводиться обов’язкова посада ризик-менеджера, в обов’язки якого також входитиме організація необхідних заходів у випадку виявлення заражених коронавірусом. Також буде створено спеціальну мапу, на яку нанесуть медзаклади, зокрема з реанімаційними відділеннями та апаратами ШВЛ, розташовані в туристичних районах.

Отримання сертифікатів буде добровільним, але ті, хто відмовиться від цієї процедури, не зможуть надавати послуги туристам.

Після завершення етапу підготовки до прийому туристів уряд Туреччини налагодить контакти з тими країнами, звідки до Туреччини прибуває найбільше туристів.

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За попередніми прогнозами, відновлення діяльності в туристичній сфері почнеться з внутрішнього туризму. Пізніше відновлять туристичну діяльність з іншими країнами, відповідно до ситуації з коронавірусом у них. Серед перших країн, звідки до Туреччини прибуватимуть туристи з-за кордону, можуть стати країни Азії, далі деякі країни Західної Європи, зокрема Німеччина та Австрія. Пізніше країни Центральної та Північної Європи. Наразі невідомим лишається бачення відновлення туристичного потоку з Великої Британії та РФ через ситуацію з коронавірусом у цих країнах.

Цьогоріч, до пандемії, Туреччина очікувала прийняти 60 млн туристів (у порівнянні з 51,9 млн минулого року). Доходи від туризму становили 34,5 мільярда доларів у 2019 році, що стало новим рекордним показником.

За минулу добу в країні було виявлено 4 674 нові випадки інфікування коронавірусом (проведено 39 703 тести), загальна кількість інфікованих досягла 90 980 (загалом 673 980 тестів). За добу померло 123 людини, загалом кількість смертей досягла 2 140. Одужало загалом 13 430, за минулу добу – 1 454.

За прогнозами МОЗ Туреччини, цього тижня країна може пройти пік інфікування коронавірусом.