Система харчування a la carte замінить шведські столи в турецьких готелях

Світова пандемія коронавірусу змушує вносити значні зміни, зокрема до туристичної сфери. Однією з таких змін стане заміна популярної в Туреччині системи харчування в готелях «шведський стіл» на a la carte (замовлення за меню).

Про це в коментарі інформаційному агентству «Анадолу» сказав голова Інституту світового туристичного форуму Булут Баджи.

«Донині концепція «все включено» та харчування «шведський стіл» були популярними в туристичній галузі Туреччини... Шведські столи, коли десятки чи навіть сотні туристів вишиковуються в черги та набирають їжу на стійках зі стравами, втратять свою привабливість», – розповів Баджи.

За його словами, перевага надаватиметься системі харчування a la carte, що передбачає замовлення за меню.

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Зміна підходів у системі харчування матиме позитивні результати, зокрема в тому, що буде зменшено кількість відходів харчових продуктів, що також дасть змогу заощадити кошти та ресурс.

У Туреччині за минулу добу було зроблено 34 090 тестів на виявлення коронавірусу, з них 4 281 дали позитивний результат. Померло 115 людей, одужали – 875. Загальна кількість померлих – 1 518, одужали – 5 674.

Станом на ранок 16 квітня, за даними сайту Worldometer, у світі зафіксовано 2 084 042 підтверджених випадків коронавірусу. З них – 134 669 летальних. 515 090 людей одужали.

Фото: aa.com.tr