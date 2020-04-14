Туреччина посилила обмеження для заходу іноземних кораблів у свої порти

Із 13 квітня у Туреччині посилили обмеження для заходу іноземних кораблів у свої порти, зокрема введено обов’язковий санітарний контроль до заходу в порт.

Відповідне рішення було ухвалено на рівні Міністерства навколишнього середовища та містобудування Туреччини, інформує власкор Укрінформу.

«Вводиться заборона контактувати з будь-якими судами, які неможливо проконтролювати», - вказано у циркулярі, який було розіслано у губернаторства 28 провінцій, які мають вихід до моря.

Введені обмеження зокрема передбачають тестування на коронавірус екіпажів кораблів.

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Весь персонал, що здійснюватиме перевірку, має бути захищений спецзасобами для запобігання інфікуванню.

За останніми статистичними даними, за добу в Туреччині було виявлено 4093 нових випадків інфікування. Померли 98 осіб, загалом - 1296.