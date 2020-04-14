Туреччина посилила обмеження для заходу іноземних кораблів у свої порти
Укрінформ
Із 13 квітня у Туреччині посилили обмеження для заходу іноземних кораблів у свої порти, зокрема введено обов’язковий санітарний контроль до заходу в порт.
Відповідне рішення було ухвалено на рівні Міністерства навколишнього середовища та містобудування Туреччини, інформує власкор Укрінформу.
«Вводиться заборона контактувати з будь-якими судами, які неможливо проконтролювати», - вказано у циркулярі, який було розіслано у губернаторства 28 провінцій, які мають вихід до моря.
Введені обмеження зокрема передбачають тестування на коронавірус екіпажів кораблів.
Весь персонал, що здійснюватиме перевірку, має бути захищений спецзасобами для запобігання інфікуванню.
За останніми статистичними даними, за добу в Туреччині було виявлено 4093 нових випадків інфікування. Померли 98 осіб, загалом - 1296.