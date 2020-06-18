Фіруз Багликая, президент Асоціації туристичних агентств Туреччини

Туреччина кілька років поспіль била рекорди її відвідуваності українцями 15-20-відсотковим зростанням. Торік країну відвідало більш як 1,5 млн наших співвітчизників. Цього року через світову пандемію COVID-19 туристичний сезон у Туреччині для українців стартує 1 липня – з першим авіарейсом з Києва до Даламана. 19-20 червня в Анталії пройде масштабна презентація туристичної сфери, зокрема програми безпеки туризму в нових епідеміологічних умовах. Напередодні Укрінформ обговорив актуальні питання туристичної сфери в Туреччині та майбутнє туризму загалом з президентом Асоціації туристичних агентств Туреччини Фірузом Багликая. СЕРТИФІКАТ БЕЗПЕЧНОГО ТУРИЗМУ ДЛЯ ГОТЕЛІВ НЕ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ - Пане Фірузе, Туреччина продовжує послаблювати карантинні заходи, у туристичній галузі на практиці перевіряють ефективність нових правил та вимог. Турсезон має розпочатися вже цього місяця. Наскільки активно бронюють готелі? Які статистичні показники? - Що стосується внутрішнього туризму, то рівень заповнення на літній період сягнув приблизно 45-50%. Щодо зовнішнього туристичного ринку ми отримуємо запити відповідно до відновлення авіасполучення. Відновлення рейсів до України заплановано на 1 липня. Тому очікуємо, що попит зросте. Туреччина запровадила весь спектр заходів охорони здоров’я та безпеки пасажирів.

- Запитання про закордонних туристів. Іноземці воліють переброньовувати чи скасовувати куплені на цей рік тури на турецькі курорти? - Ті, хто скасовують свої відпустки, передусім роблять це через невизначеність, яку ми зараз переживаємо. Натомість рівень скасувань серед гостей, які вже забронювали відпустку на осінній сезон, нижчий. Туреччина вирізняється високим рівнем сервісу, який ґрунтується на гостинності, й це має попит в усьому світі. Завдяки високій якості обслуговування рівень повторних відвідувань також досить високий. У цьому плані Туреччина – незамінне місце відпочинку для багатьох любителів мандрівок. - Через COVID-19 Туреччина запровадила складну систему сертифікації готелів. Деякі з них вирішили взагалі не працювати цього року – через невелику кількість туристів і через високі вимоги. Який відсоток готелів узагалі не відкриється цього літа? - Те, що деякі туристичні об’єкти не розпочнуть свою діяльність, не має жодного стосунку до програми «Сертифікат безпечного туризму». Усі туристичні об’єкти Туреччини керуються гігієнічними нормами за будь-яких обставин та умов. Так було завжди – і до COVID-19, і надалі так буде. Через коронавірус, крім правил гігієни та соціального дистанціювання в місцях загального користування, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство культури і туризму визначили необхідні заходи, які слід вживати при розміщенні гостей, зокрема на момент реєстрації, під час прибирання кімнат, прийому їжі та напоїв, використання пляжів та басейнів. Серед них – постійне обстеження стану здоров’я персоналу. Ці правила є обов’язковими. А от «Сертифікат безпечного туризму», який було запроваджено, не є обов'язковим. Цю систему сертифікації готелі використовують за бажанням. Уже й так у повному обсязі вжито всіх профілактичних заходів. Гості, які відвідують нашу країну, можуть тут спокійно провести відпустку.

- Хто контролює дотримання правил роботу готелів, які не пройшли сертифікацію? - Усі туристичні об’єкти Туреччини відповідають необхідним гігієнічним стандартам. Сертифікація є дискреційною. На практиці – до готелів, які її отримали, можна їхати, аби мати більше безпеки та спокою. У зв’язку з цим 11 національних та закордонних компаній, зокрема й Турецький інститут стандартів, RoyalCert, TÜV Süd, Lloyd's Register, були уповноважені проводити аудит. Подивитися, чи проходив сертифікацію конкретний готель, можна за посиланням. - Скільки готелів пройшли сертифікацію? - Станом на 15 червня 2020 року 117 готелів пройшли сертифікацію, 405 – ще в процесі аудиту. Якщо ці готелі відповідають усім вимогам, то вони також пройдуть сертифікацію. Очікуємо, що в майбутньому кількість готелів, які подаватимуть заявку на сертифікацію, значно зросте. - З 18 червня Турецькі авіалінії оголосили про відновлення прямого авіасполучення 14 турецьких міст з 16 містами Європи, зокрема в таких країнах, як ФРН, Австрія, Нідерланди, Швеція, Данія, Швейцарія. На яку кількість іноземних туристів ви можете розраховувати цього року? - Відновлення міжнародних рейсів починається поетапно, враховуючи процес укладання угод з іншими країнами. Ми все ще на самому початку цього процесу. Тому було б неправильним ставити за мету чисельність та робити будь-які оцінки на цьому етапі.

- Раніше прогнозували, що першими приїдуть туристи з Китаю та Південної Кореї як країн, де нормалізувалася епідеміологічна ситуація. Але зараз, як я розумію, першими прибудуть туристи із Західної Європи. Чому змінили пріоритети? - Наші пріоритети не змінилися. Відповідно до міжурядових комунікацій, ми будемо раді приймати туристів з усіх напрямків, які знову відкриватимуться. У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ COVID-19 БУДЕ МОЖЛИВІСТЬ ПОВЕРНУТИСЯ ДОДОМУ - Розкажіть, будь ласка, докладніше, які вживатимуться заходи безпеки в першу чергу? - Після в’їзду в країну здійснюватиметься контроль температури тіла туристів. Ті, у кого температура перевищить 37,8 градуса і є бодай один із симптомів інфікування коронавірусом, проходитимуть тестування. Якщо результат тесту виявиться позитивними, ті, хто захоче повернутися до своїх країн, будуть відправлені назад, а хто виявить бажання залишитися, зможуть пройти лікування в Туреччині. - Визначено безпечну дистанцію на пляжі між шезлонгами – 2 метри, а під час купання – це відповідальність відпочивальників. То в морі потрібно купатися в масках, чи можна без них? - Медики вже заявили, що немає потреби носити маски в морі. Щодо купання в басейнах, то було відкореговано норми вмісту хлору, забезпечуються всі необхідні гігієнічні умови. Важливо, аби всі відпочивальники були відповідальними. - Чи є обмеження щодо розміщення туристів? - Щодо проживання для іноземних відвідувачів немає обмежень. Наші гості зможуть користуватися всіма туристичними об’єктами.