Низка земель Німеччини відкриває готелі для внутрішніх туристів

У ФРН з 25 травня починає відновлюватися внутрішній туризм – у кількох федеральних землях готелі відкривають свої двері для місцевих мандрівників.

Про це пише DW.

«Заборона на в'їзд до низки федеральних земель Німеччини без поважних причин скасовується з понеділка, 25 травня», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що готелі та кемпінги у Мекленбурзі-Передній Померанії, Берліні, Бранденбурзі та Нижній Саксонії зможуть приймати туристів з інших федеральних земель Німеччини за наявності у них попереднього бронювання. Готелям дозволено працювати не на повну потужність – вони можуть заселяти гостей лише на 60 відсотків.

Водночас обмеження на в'їзд і надалі діятимуть для туристів, які бажають відвідати територію цих федеральних земель без ночівлі.

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У Саксонії-Ангальт готелі для туристів з інших федеральних земель планують відкрити з 28 травня, у Баден-Вюртемберзі – з 29 травня. У Баварії готелі та кемпінги зможуть приймати клієнтів з 30 травня.

Скрізь у готелях мають дотримуватися норм гігієни та дистанції. У багатьох землях також залишили обов'язкове носіння масок, принаймні для співробітників. Однак у Бранденбурзі цей пункт – лише на рівні рекомендації.

Контакти між клієнтами готелів і персоналом мають зводитися до мінімуму. Так само підприємствам галузі потрібно буде демонструвати власні концепції дотримання гігієнічних та протиепідемічних норм.