Туристичний сезон у Європі цього літа відбудеться, але не для всіх – єврокомісар

Євросоюз рекомендує 27 країнам-членам знову відкрити внутрішні кордони, щоб запобігти банкрутству туристичної галузі, частка якої становить 10% ВВП і 12% робочих місць ринку зайнятості спільноти. Водночас національні уряди самостійно вирішуватимуть, як захистити свою територію і населення.

Про це заявив в інтерв’ю шести європейським виданням італійський єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні, пише французьке видання Capital.

«У нас (в ЄС – ред.) влітку відбудеться туристичний сезон, навіть якщо це буде з дотриманням заходів безпеки та обмежень, яких не було торік. Я впевнений, що до 60% діяльності в цьому секторі можна врятувати в країнах, найбільш уражених вірусом, як-от Іспанія», – зазначив Джентілоні.

За його словами, виконавчий орган ЄС виступає за відновлення внутрішніх кордонів союзу «узгодженим», «максимально гармонійним» та «недискримінаційним» способом. Однак, на його думку, це просто рекомендації, оскільки саме держави-члени вирішують, як вони хочуть захистити свою територію і населення.

В середу Австрія оголосила про відновлення з 15 червня вільного переміщення на своєму спільному кордоні з Німеччиною. Але щодо інших своїх сусідів, як-от Швейцарія чи Словаччина, Відень ще не визначився.

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Європейська комісія в своїх директивах звертає увагу саме на такі ситуації. За її рекомендацією, якщо країни вживають однакові запобіжні заходи та мають схожу епідеміологічну ситуацію, до них слід ставитися однаково.

«Зрозуміло, що якщо країна А відкриває свої кордони з країною В, вона також має робити це з сусідом С, якщо остання перебуває в тій же ситуації, що й В», – пише видання.

Аналогічно, коли держава відкриває свої кордони з іншою, вона має зробити це для всіх мешканців цієї країни незалежно від національної належності. Єврокомісія також рекомендує державам-членам ухвалювати свої рішення на основі оцінки стану здоров'я в кожній країні та після обмінів інформацією одне з одним.

До уваги майбутніх відпочивальників європейська влада хотіла б до початку літа створити вебсайт з інформацією в реальному часі щодо ситуації на кордонах, а також у кожному з туристичних регіонів. Для деяких південно-європейських країн, Італії та Іспанії, які найбільше постраждали від коронавірусу, а також для Греції та Португалії, щоб максимально обмежити втрати. Ці країни дуже залежні від туристичного сектору, наголошують європейські чиновники.

Нагадаємо, що у своїх квітневих прогнозах МВФ попереджав про катастрофічний вплив пандемії COVID-19 на держави, які мають більш обмежені фінансові ресурси, ніж, наприклад, північні країни, і тому є більш вразливим до кризи.

«Щодо приїзду туристів з-за меж ЄС, ситуація досі не вирішена», – зазначає видання, нагадуючи, що минулої п’ятниці Європейська комісія закликала 27 країн-членів продовжити тимчасову заборону неістотних поїздок до ЄС на один місяць до 15 червня.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 13 травня на коронавірус COVID-19 захворіли 4 342 453 осіб, з них – 292 893 людини померли, 1 602 443 – одужали.