Єврокомісія розробила рекомендації з безпечного поновлення туризму

Єврокомісія оприлюднила рекомендації з поступового поновлення подорожей та туристичної діяльності в Європі з дотриманням необхідних вимог безпеки.

Інформація щодо цього розміщена на сайті Єврокомісії.

"Сьогодні Єврокомісія представила пакет інструкцій та рекомендацій, який має допомогти країнам-членам поступово скасовувати обмеження на поїздки, а туристичному бізнесу відновлювати свою роботу після місяців заборони, дотримуючись заходів щодо охорони здоров’я. Це має дати людям шанс відпочити й подихати свіжим повітрям... Щойно ситуація дозволятиме, люди мають отримати змогу зустрічатися з членами родини та друзями, у власній країні та за її кордонами, з дотриманням всіх необхідних заходів безпеки та запобіжних заходів", – йдеться у повідомленні.

Цей пакет, зокрема, передбачає загальну стратегію відновлення; спільний підхід до поступового та поетапного поновлення вільного руху і скасування обмежень на внутрішніх кордонах ЄС; підтримку поступового відновлення роботи транспорту із забезпеченням безпеки для пасажирів і персоналу; рекомендації щодо ваучерів та інших форм безготівкової компенсації споживачам за невикористані послуги; критерії безпечного і поетапного відродження туристичної діяльності.

Щодо поновлення свободи руху та скасування контролю на внутрішніх кордонах, то Єврокомісія наголосила на необхідності врахування епідеміологічної ситуації в різних країнах ЄС. Це означає, що такі обмеження зніматимуться для країн зі схожою епідеміологічною ситуацією. Водночас люди, які подорожуватимуть, як очікується, дотримуватимуться встановлених заходів безпеки та "соціальної дистанції". Окремий наголос робиться на дотриманні принципу недискримінації між країнами та окремими їхніми регіонами, а також на рівному підході до всіх громадян ЄС щодо обмежень і запобіжних заходів, незалежно від місця проживання.

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Заходи на транспорті мають забезпечити спільний підхід до дотримання принципів безпечного використання пасажирами всіх його видів – повітряного, залізничного, автомобільного та водного. Пропозиції Єврокомісії охоплюють спільні правила щодо обмеження контакту між пасажирами та персоналом, між самими пасажирами, зменшення, де це можливо, щільності розміщення людей. Ці ж правила визначають порядок використання індивідуальних захисних засобів, зокрема захисних масок, і поводження з пасажирами, в яких будуть помічені симптоми коронавірусу.

Крім того, Єврокомісія надала рекомендації щодо "протоколів здоров’я" для готелів та інших установ, де розміщуються люди. Зміст таких протоколів залежатиме від епідеміологічної ситуації, завантаженості медичних установ та їхніх спроможностей для обслуговування туристів і місцевого населення. Ці критерії також передбачатимуть заходи моніторингу й контролю, включно з тим, чи є можливості тестувати й відстежувати контакти ймовірних хворих на коронавірус.

Щоб відстежувати контакти, попереджати про можливість контактів з інфікованими людьми, планують використовувати спеціальні універсальні додатки. Окремо наголошується, що введення такої системи відбуватиметься на принципах добровільності, анонімно, прозоро та на тимчасовій основі, з дотриманням приватних прав.

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За інформацією Єврокомісії, на послуги, пов’язані з туризмом, припадає близько 10% ВВП Євросоюзу. Щороку для відпочинку понад 267 млн європейців (62% активного населення) роблять хоча б одну подорож як у межах своїх країн, так і за їхніми кордонами.

За даними Світової туристичної організації, цьогоріч кількість міжнародних подорожей знизиться на 20-30%, як порівняти з показниками 2019 року. Це дорівнюватиме прямим втратам для світової туристичної галузі на суму від 280 до 420 млрд євро. В Європі втрати туристичної галузі лише впродовж літнього сезону можуть сягнути 150 млрд євро.

Представлені сьогодні пропозиції Єврокомісії покликані створити умови для поступового відновлення європейської туристичної галузі.