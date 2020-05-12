UNWTO в Тбілісі обговорить майбутнє світового туризму

У вересні в столиці Грузії заплановано провести 112-ту сесію Виконавчої ради Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), на яку буде запрошено десятки міністрів туризму з різних країн світу.

Як повідомив генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі під час відеоконференції з прем’єр-міністром Грузії Георгієм Гахарія, головною темою обговорення стане майбутнє світової індустрії туризму та заходи щодо її відновлення, розповіли Укрінформу в Центрі розвитку туризму України.

Генеральний секретар UNWTO привітав антикризовий план для підтримки туризму, який розробив грузинський уряд, та зазначив, що Грузія вжила доволі правильних та успішних кроків, що дало їй змогу стати першою країною, яка вже з 1 липня відкриє свої кордони для іноземних туристів.

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Під час відеоконференції було відзначено успішний досвід Грузії як у боротьбі з коронавірусом, так і заходи щодо обсервації громадян у карантинних зонах.

Зураб Пололікашвілі також позитивно оцінив рішення грузинського уряду щодо виділення різних курортів країни для створення “туристичних зелених зон”, де не було заражень коронавірусом.

За словами генерального секретаря UNWTO, Грузія має дуже вигідне географічне розташування та за останні роки створила сучасну туристичну інфраструктуру, що значно підвищує її конкурентоспроможність на світовому туристичному ринку.