Львів став "героєм" тревел-шоу Естонії та США

Місто Лева цьогоріч з’являється у тревел-шоу на телебаченні Естонії (Travel with me), США (Raw Travel) та у статті нідерландського журналу Wandelmagazine.

Як повідомляє пресслужба Львівської міської ради, це стало результатом того, що торік управління туризму міськради у партнерстві з місцевим бізнесом та управлінням туризму і курортів області приймало низку престурів.

Зокрема, естонська національна програма про подорожі Travel with me за 10 років розповіла про понад 250 міст світу. Відтепер у цьому переліку є і Львів. Випуск вийшов на екрани у березні 2020 року.

Два епізоди про Львів під назвою Lovely Lviv вже 11 та 12 квітня побачать телеглядачі американського тревел-шоу Raw Travel. Очікується, що аудиторія переглядів становитиме більше шести мільйонів людей у США.

Знімальна група програми відвідала місто з іншими журналістами зі США та Канади в межах престуру в листопаді 2019 року. Журналісти були на Меморіалі Небесної сотні, у Львівській національній опері, Львівському історичному музеї, Музейно-культурному комплексі пивної історії "Львіварня", у місцевих ресторанах та спілкувалися з найвідомішим хіпі Львова Аліком Олісевичем.

Окрім цього, торік на початку липня у Львові та області були журналісти з популярного у Нідерландах журналу про подорожі Wandelmagazine. Для своєї статті вони хотіли дослідити такі об’єкти, як Цитадель, Територія терору, Личаківський цвинтар. Журнал виходить щоквартально. І вже у весняному випуску опублікована стаття з розповідями про Львів у різні періоди: довоєнний, радянський і сучасний (український) Львів. Тираж журналу – 6 тисяч примірників.