"Львів з мого вікна": містянам запропонували фотофлешмоб

Львів’яни під час карантину отримали нагоду долучитися до флешмобу "Львів з мого вікна".

Інформацію про це розмістив офіційний туристичний сайт міста Lviv.Travel на сторінці в Facebook.

"Весна увірвалася до Львова. Так хочеться насолоджуватись містом: гуляти, робити і постити фото. І нам теж хочеться, та все ж відповідальніше — залишатись вдома. Саме тому пропонуємо для вас домашній флешмоб — діліться виглядом Львова з вашого вікна. Розказуйте історії своїх вулиць і будинків або ж просто добросусідські оповідки", – йдеться в повідомленні.

Фотографії або відео з краєвидом із власного вікна потрібно опублікувати на своїй сторінці в Facebook чи Instagram із хештегом #львівзмоговікна і позначити @lviv.travel.

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Найцікавіші фото та історії буде опубліковано на сторінці Lviv.Travel. Переможців оголосять 24 квітня, відслідкувавши пости з найбільшою кількістю лайків. Автори цих світлин після закінчення карантину отримають брендовану каву або горнятка. Іншим учасникам також обіцяють подарунки від організаторів флешмобу.

Фото: @lviv.travel