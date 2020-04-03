Карантинні фотографії українських міст позмагаються в конкурсі

Національна туристична організація України оголосила фотоконкурс "Україна на карантині", щоб зібрати колекцію світлин спорожнілих міст.

Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

"Ми всі переживаємо дивовижний момент, який ще зовсім нещодавно не можна було собі навіть уявити, – зупинилося буквально все на Землі! Це не тільки страшно, але і страшно цікаво одночасно. Ніхто і ніколи раніше подібного не бачив. Для того, щоб у нас залишилися цікаві спогади, пропонуємо зібрати колекцію фотографій з раптом спустілими вулицями і площами, вокзалами та аеропортами, театрами, музеями, ресторанами і торговими центрами у ваших містах", – йдеться в повідомленні.

Як зауважили в Національній туристичній організації України, щоб колекцію було збирати веселіше, проводитиметься голосування лайками за найкращі фотографії.

В результаті буде обрано п'ять авторів-переможців, кожен із яких отримає як приз сертифікат на посткарантинний туристичний вікенд у Києві, Львові, Одесі, Харкові чи Дніпрі з проживанням в 4-5-зірковому готелі, романтичною вечерею в ресторані й авторську екскурсію від найкращого гіда одного з цих міст.

Для участі в конкурсі "Україна на карантині" фотографії міст організатори пропонують викладати в коментарях, відмічаючи авторів.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Із 25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.

Закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальні, 19 пацієнтів одужали.