Зеленський радить українцям на час карантину віртуальні екскурсії музеями

Зеленський радить українцям на час карантину віртуальні екскурсії музеями

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський радить українцям скористатися можливістю віртуальних екскурсій українськими музеями.

Про це глава держави сказав у зверненні ввечері у середу, 18 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора я радив вам, що подивитись та що почитати. Сьогодні моя рекомендація така: ви знайдете віртуальні тури українськими музеями просто неба; 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн; віртуальні екскурсії у більш ніж 20 музеїв з усієї України. Бажаю вам 36 і 6. Бережімо себе. Збережемо Україну!", – зауважив Зеленський.

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В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

Станом на ранок 18 березня на території України зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус, з них два – летальні. Зокрема, напередодні Covid-19 було підтверджено у Київській області у 44-річного чоловіка, який був за кордоном. 

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