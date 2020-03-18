Зеленський радить українцям на час карантину віртуальні екскурсії музеями

Президент Володимир Зеленський радить українцям скористатися можливістю віртуальних екскурсій українськими музеями.

Про це глава держави сказав у зверненні ввечері у середу, 18 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора я радив вам, що подивитись та що почитати. Сьогодні моя рекомендація така: ви знайдете віртуальні тури українськими музеями просто неба; 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн; віртуальні екскурсії у більш ніж 20 музеїв з усієї України. Бажаю вам 36 і 6. Бережімо себе. Збережемо Україну!", – зауважив Зеленський.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

Станом на ранок 18 березня на території України зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус, з них два – летальні. Зокрема, напередодні Covid-19 було підтверджено у Київській області у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.