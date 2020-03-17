"Гетьманська столиця" пропонує віртуальні екскурсії

У зв’язку із карантинним припиненням обслуговування відвідувачів Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" у Батурині Чернігівської області пропонує віртуальні екскурсії своїми об’єктами.

Про це повідомляється на сторінці заповідника в Facebook.

"З метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 Національний заповідник "Гетьманська столиця" призупиняє обслуговування відвідувачів на час карантину від 16 березня і до 3 квітня 2020 р. Підготуватись до зустрічі з Батурином вам допоможуть віртуальні тури нашими музеями! Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі Будинок-музей Генерального судді В.Кочубея!", – йдеться в повідомленні з посиланням на сторінку проєкту "Україна Іncognita".

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин задля протидії поширенню коронавірусної інфекції.