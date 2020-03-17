Музей на карантині: у Дніпрі розповідатимуть унікальні історії про місто

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. Яворницького під час карантинного припинення обслуговування відвідувачів знайомитиме усіх охочих з унікальними історіями про край і місто онлайн.

Про це повідомляє пресслужба музею на сторінці в Facebook.

"Кожен з відділів нашого музею провів не одне наукове дослідження та займався реконструкцією минулого, кропітливо вивчав архівні документи і предмети з наших фондів, не боявся долучати фахівців інших галузей. Таку роботу ми не можемо залишити без уваги. Тому, починаючи з 17.03.2020 року на нашій сторінці будуть з'являтися різні дописи з історії Дніпропетровщини різних часів та етапів розвитку. Саме протягом періоду карантину ми познайомимо Вас ще раз з історією нашого міста та краю. Це будуть не просто всім відомі факти, а справді унікальні історії", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, зазначається, що 3-4 квітня буде проведена вікторина на Telegram-каналі музею. Ті, хто дасть найбільшу кількість правильних відповідей на основі інформативних дописів, отримають унікальну можливість поспілкуватися з авторами цих історій та квиток на будь-яку авторську екскурсію.

Музейники нагадали, що карантин - це також час для розвитку та самовдосконалення.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин задля протидії поширенню коронавірусної інфекції.