Галицький нацпарк тимчасово закрили для туристів

Галицький національний природний парк на Івано-Франківщині з понеділка, 16 квітня, тимчасово не прийматиме відвідувачів через оголошений в Україні карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба нацпарку на сторінці в Facebook.

"У зв’язку із оголошеним карантином на державному рівні Галицький національний природний парк тимчасово закриває двері для наших відвідувачів", – йдеться в повідомлення.

Про відновлення звичного режиму роботи у нацпарку обіцяють повідомити додатково на сайті.

Нагадаємо, Галицький національний природний парк створено 2004 року. Територія парку розміщена вздовж річки Дністер та його приток: річок Лімниці, Лукви, Гнилої Липи. На території парку працює музей "Природа Землі Галицької" та Центр реабілітації диких тварин.

Читайте також: Термальні води Косино закриють для відвідувачів через карантин

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 16 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6 513, одужали - 77 257. Про це свідчать дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса.

В Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом, один із них летальний — 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.