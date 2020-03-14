Термальні води Косино закриють для відвідувачів через карантин

Найбільший термальний комплекс Берегівського району Закарпаття тимчасово зупиняє роботу з 15 березня через карантин.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті оздоровчо-рекреаційного комплексу "Косино".

"Комплекс "Термальні води "Косино" призупиняє свою роботу з метою припинення розповсюдження пандемії коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в адміністрації закладу, "Косино" призупиняє свою роботу з 15 березня до 1 квітня. Про відновлення роботи обіцяють повідомити додатково.

Як повідомлялося раніше, щоб не допустити занесення та поширення Covid-19 Закарпатська ОДА ввела на території області з 12 березня 2020 року обмежувальні заходи щодо проведення масових культурно-розважальних заходів, призупинення роботи нічних клубів, дискотек, кінотеатрів, театрів тощо.

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Рекомендовано також обмежити відвідування громадянами масових спортивних заходів, що проводяться у закритих приміщеннях, а також відвідування хворих у стаціонарних закладах охорони здоров'я та осіб, що перебувають у закладах сфери соціального захисту.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Наразі в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу.

Станом на ранок суботи, 14 березня, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.