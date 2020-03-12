У Стамбулі закривають театри й музеї через коронавірус

Міська влада Стамбула через коронавірус вирішила закрити низку культурних установ: концертну залу "Джемаль Рей", театри, музеї, що підпорядковуються Стамбульському муніципалітету та мерії.

Про це заявив мер Стамбула Екрем Імамоглу, повідомляє власкор Укрінформу.

"Ми ухвалили рішення про припинення діяльності та закриття для відвідувачів концертної зали "Джемаль Решіт Рей" (одна з найбільших у країні - ред.), міських театрів, музеїв, що підвідомчі Стамбульському муніципалітету та мерії", - сказав Імамоглу.

За його словами, на початку квітня ухвалять окреме рішення про відновлення діяльності цих установ.

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За рішенням Державної залізниці Туреччини, припинено залізничне сполучення між Стамбулом та столицею Болгарії Софією, між якими щодня курсував швидкісний потяг. Також після щоденного обслуговування здійснюється дезінфекція всіх вагонів поїздів - як на звичайних, так і на швидкісних лініях, а також потягів метро.

Нагадаємо, про перший випадок зараження коронавірусом у Туреччині було повідомлено у ніч з 10 на 11 березня. У зв'язку з цим та загальною ситуацією поширення коронавірусу у світі у Туреччині перенесли на місяць міжнародні масові заходи та рекомендують відтермінувати початок туристичного сезону.