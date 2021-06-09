Контракт Педріньйо з «Шахтарем» погоджений, невдовзі його підпишуть – агент гравця

Вартість трансферу бразильця – 18 мільйонів євро.

Півзахисник «Бенфіки» Педріньйо за крок до переходу в «Шахтар». За словами агента гравця Вілла Дантаса, залишилося лише підписати контракт, передає Укрінформ.

«Все погоджено, але контракт ще не підписаний. Операцію закриють, коли підпишуть контракт, тому я не можу сказати, що все оформлено на 100%», - сказав Дантас.

За попередньою інформацією, Педріньйо офіційно стане гравцем «Шахтаря» в понеділок, 14 червня. Вартість трансферу бразильця – 18 мільйонів євро.

У минулому сезоні 23-річний Педріньйо зіграв в 31 матчі «Бенфіки» (1 гол, 4 результативні передачі).

Також «Шахтар» має намір підписати 20-річного нападника «Аякса» Лассіну Траоре. ЗМІ повідомляють, що клуби вже узгодили трансфер молодого форварда.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» вийде з відпустки 14 червня. В кінці травня клуб призначив нового головного тренера – італійця Роберто Де Дзербі.

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