Де Дзербі назвав ігрові позиції, які потрібно підсилити в «Шахтарі»

Італійський фахівець не заперечує, що в «Шахтар» можуть переїхати футболісти з Серії А.

Новий головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі розповів BurBuzz про свої амбіції в донецькому клубі і вже визначився з позиціями, які потрібно підсилити в команді.

«Мені не потрібні були поради, я і так знав, що в Європі всі вважають «Шахтар» топ-клубом. Тут всі працюють серйозно, є багато талановитих футболістів, і тому, коли мені звідси вперше подзвонили, я вже тоді твердо вирішив піти з «Сассуоло». Хоча це була команда, в якій я залишив частинку свого серця. У мене були чудові стосунки з керівництвом і гравцями, але коли я зрозумів, що там досяг максимуму, я не сумнівався в своєму наступному кроці – «Шахтарі».

Гравці «Сассуоло» в «Шахтарі»? Можливо. Зараз ми будемо спілкуватися з Жозе Боту і Даріо Срною. Подивимося, за рахунок яких гравців ми зможемо поліпшити «Шахтар». В першу чергу потрібно зрозуміти, які позиції потребують підсилення, а вже потім будемо розбиратися стосовно новачків. Думаю, що нам потрібні один захисник, один хавбек і один нападник. Зараз у нас травмовані Бондар і Мораес, і поки що незрозуміло, як ці проблеми вирішувати», - розповів Де Дзербі.

Як повідомляв Укрінформ, Де Дзербі перейшов в «Шахтар» з «Сассуоло», з яким два сезони поспіль посідав восьме місце в Серії А. Італієць підписав контракт на два роки. Разом з Де Дзербі в Україну переїде весь його тренерський штаб.