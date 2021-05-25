Де Дзербі в «Шахтарі»: виграли усі

В Україні працюватиме один з найперспективніших тренерів Європи.

Роберто Де Дзербі призначений на посаду головного тренера «Шахтаря». Контракт з італійцем підписаний на 2 роки. До цього 41-річний фахівець очолював клуб італійської Серії А «Сассуоло», в якому пропрацював з 2018 по 2021 рік. Під його керівництвом команда посіла 8-е місце в минулому сезоні Серії А. Укрінформ пояснює, чому призначення італійського тренера – це велика подія для українського футболу.

Український чемпіонат отримає більше уваги в Європі

Щоб ви розуміли – Роберто Де Дзербі вважається одним з найталановитіших італійських тренерів нового покоління. Після успішної роботи з провінційним «Сассуоло» його чекали топові клуби Серії А, однак «Шахтар» їх випередив.

Недаремно знаменитий Антоніо Кассано назвав переїзд Де Дзербі в Україну скандалом. Мовляв, італійські гранди проспали сильного тренера. Тепер найближчі два роки італійські ЗМІ регулярно висвітлюватимуть наш чемпіонат і гадатимуть де невдовзі опиниться Де Дзербі.

Юні зірки «Шахтаря» повинні вийти на новий рівень

«Гірникам» неймовірно пощастило. До них прийшов тренер з купою власних ідей, фанат тактики і красивого футболу, який дуже продуктивно працює з молоддю та розкриває потенційно зіркових гравців.

При ньому новий поштовх повинні отримати усі таланти команди: Корнієнко, Бондар, Вітао, Маркос Антоніо, Судаков, Фернандо, Бондаренко, Мудрик, Вакула, Вьюнник. А Матвієнко, Додо, Тете і Соломон просто зобов’язані вийти на рівень, коли європейські клуби готові без вагань платити за них більше 20 мільйонів євро.

Максимальна інтрига в чемпіонських перегонах з «Динамо»

«Динамо» і персонально Мірча Луческу отримали сильного опонента. Де Дзербі прийшов в «Шахтар» аби стати чемпіоном і задовольнити власні амбіції в єврокубках. Його кар’єра в Україні повинна отримати трофейний блиск. Саме цей блиск сприяв тому, що Паулу Фонсека залишав «Шахтар» вже у новому статусі.

Можна не сумніватися, що нас чекає захоплюючий сезон. Досвід, мудрість і хитрість Луческу проти вишколу та мотивації Де Дзербі.

Якщо у Де Дзербі не буде результату, нудно точно не буде

На зміну інтелігенту Луїшу Каштру прийшов прямий і моментами жорсткий у стосунках з футболістами і босами Де Дзербі. Італієць не терпітиме втручання у свою роботу з боку керівництва. А порадників в «Шахтарі» вистачає – це і Сергій Палкін, і Даріо Срна, і Жозе Боту (головний селекціонер). У разі чого, Де Дзербі не мовчатиме і влаштовуватиме ще ті шоу відвертості та красномовства. Сезон в УПЛ точно не буде прісним.

Наразі можна точно сказати, що «Шахтар» і надалі робитиме ставку на позиційний атакуючий футбол. Клуб не робитиме різких рухів в селекційній політиці і не відмовиться від трансферів юних бразильців. Де Дзербі із зарплатою в 2 мільйони євро на рік сам буде головною зіркою «Шахтаря» і вимагатиме від команди ефективного і якісного футболу.

Святослав Василик, Київ