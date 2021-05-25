Де Дзербі вже в Києві: завтра він стане новим головним тренером «Шахтаря»

Разом з Де Дзербі в «Шахтарі» працюватимуть три його помічника.

Головний тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзербі прибув до Києва. Він уже зустрівся з директором «Шахтаря» з футболу Даріо Срною, передає Укрінформ.

Де Дзербі підпише контракт з «Шахтарем» до 2023 року, повідомляє журналіст Ніколо Скіра. Його офіційне представлення в якості головного тренера «гірників» очікується завтра, 26 травня.

Також відомо, що Де Дзербі прийде в донецький клуб разом зі своїми асистентами з «Сассуоло». Це Давид Поссанціні, Маркаттільо Маркаттільї ​​і Вінченцо Тереза. Останні двоє працювали тренерами-терапевтами в «Сассуоло».