26 травня «Шахтар» повідомить про призначення Де Дзербі

41-річний тренер планує перевезти з собою в «Шахтар» кількох гравців з чемпіонату Італії.

«Шахтар» оголосить про призначення італійця Роберто Де Дзербі головним тренером в середу, 26 травня, повідомляє портал Transfermarketweb.com.

В неділю, 23 травня, Де Дзербі проведе останній матч на чолі «Сассуоло» проти «Лаціо» в чемпіонаті Італії (Серія А). У наступні дні він підпише дворічний контракт з «Шахтарем» із зарплатою понад 2 мільйони євро за сезон без урахування бонусів.

Де Дзербі працює в «Сассуоло» c 2018 року і займав з командою восьме місце в Серії А за підсумками сезону-2019/20.

У травні «Шахтар» попрощався з головним тренером Луїшем Каштру, який відпрацював в Україні два останні сезони і ставав чемпіоном УПЛ в 2020 році.

Фото: Getty Images