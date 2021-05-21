«Шахтар» готовий на рекордний трансфер заради Локателлі

Новий головний тренер «гірників» Де Дзербі планує забрати з собою в Україну гравця збірної Італії.

Головний тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзербі хоче забрати з собою в «Шахтар» хавбека збірної Італії Мануеля Локателлі, повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра.

Український клуб готовий заплатити за Локателлі 30-35 мільйонів євро. Це може бути рекордний трансфер в історії «Шахтаря». Переговори тривають.

До 23-річного італійського півзахисника також проявляють інтерес «Ювентус», «ПСЖ» і «Барселона».

Крім Локателлі, «Шахтар» може запросити ще одного футболіста «Сассуоло» - бразильського захисника Марлона.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» запропонував Локателли 5-річний контракт на 3 мільйони євро в рік.

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