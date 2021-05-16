«Шахтар» незабаром оголосить про призначення Де Дзербі

Італієць підпише контракт до літа 2023 року.

«Шахтар» найближчим часом оголосить про призначення нового головного тренера, повідомляє журналіст Фабрісіо Романо, передає Укрінформ. Донецьку команду очолить італієць Роберто Де Дзербі, який покине «Сассуоло» і приєднається до «гірників».

Де Дзербі підпише контракт до 2023 року. Зарплата тренера складе більше двох мільйонів євро за сезон без урахування бонусів. Італієць має намір запросити в «Шахтар» двох гравців «Сассуоло».

Інтерес до Де Дзербі виявляв і «Ліон», але між сторонами не було серйозних контактів. Також тренера пов'язували з «Фіорентиною», але він відхилив пропозицію «фіалок».

Де Дзербі працює з «Сассуоло» з 2018 року. Раніше він очолював «Фоджу», «Палермо» і «Беневенто».

На цьому тижні пост головного тренера «Шахтаря» покинув Луїш Каштру. Португалець пропрацював в донецькому клубі два сезони, змінивши в 2019 році Паулу Фонсека.

Нагадаємо, «гірники» завершили сезон-2020/21 на другому місці чемпіонату України, поступившись чемпіонським званням «Динамо». У Кубку України «гірники» зупинилися на стадії 1/4 фіналу, сенсаційно програвши «Агробізнесу». У Лізі Європи команда Каштру дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася «Ромі».

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